Dünyadaki ilk iklim değişikliği fuarı Ankara’da yapılacak

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi (EKO İKLİM) ile dünyanın ihtiyacına cevap verileceğini belirterek, “200’den fazla iyi örnek dünyanın ilk iklim değişikliği fuarına katılıyor. Dünyada ilk kez iklim değişikliği fuarı Ankara’da yapılıyor” dedi.

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleştirilecek olan Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi (EKO İKLİM) hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Ankara’nın tarihi günler yaşadığını, dünyanın en önemli konusunun Ankara üzerinden dünyaya açılacağını kaydeden Yılmaz, yapılacak olan zirvenin dünyanın ilk iklim değişikliği fuarı olma özelliği taşıdığını anlattı. Yılmaz, zirveye on binlerce öğrenci ve iş dünyasından KOBİ temsilcisinin katılacağını söyleyerek, “Dünyanın birçok yerinden eski devlet başkanı, 50’den fazla büyükelçi, 35 oturumda 355 konuşmacı, 150 geçkin etkinlik sayısı. Yeşil, çevre ve doğa farkındalığını kültür, sanatla anlatmak için bekleyen 100’lerce sanatçı, on binlerce öğrenci ve on binlerce iş dünyasından KOBİ temsilcisi hepsi bir araya geliyor. Bu kesimlerinin tamamının aynı anda toplandığı ilk zirveye şahit olacak ülkemiz. Yetişkinlerin, 3’ncü yaş gurubunun, gençler üzerinden farkındalığını geliştireceği tarihi bir zirveye Ankara ev sahipliği yapacak” dedi.

“Ankara tarihi misyonuyla tekrar buluşuyor aslında böyle bir zirveyle”

Ankara’ya haksızlık yapılarak sadece memur kenti zannedildiğini ancak birçok farklı kesimden eğitimli insanların Ankara’da yaşadığını hatırlatan Yılmaz, “Ankara’ya bir haksızlık yapılıyor sadece memur kenti zannediliyor. 13 organize sanayi bölgesi, 8 teknokent, 2 milyon üniversite mezunu insan, 50 binden fazla doktoralı yaşıyor Ankara’da. Ankara bütün Türkiye’nin birikiminin kalbidir aslında. Dünyaya açılan kapısıdır aslında Anadolu’nun. Bütün güzelliklerin, farkındalıkların mesajı cumhuriyetin ilk döneminden beri hatta 5 medeniyetin 5 bin yıllık tarihinden beri hep Ankara üzerinden verildi. Ankara tarihi misyonuyla tekrar buluşuyor aslında böyle bir zirveyle. 400 bin üniversite öğrencisinin bulunduğu bir kentte uluslararası kongrelerin, zirvelerin istihdamı, farkındalığı artıracağını biliyoruz. Turizmin gelişmesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Türkiye’nin otomobili TOGG EKO İklim Zirvesi’nde

AKK Yürütme Kurulu Başkanı Yılmaz, Türkiye’nin yerli olarak ürettiği otomobili olan TOGG’un Las Vegas’tan sonra Ankara’da tanıtılacağını açıklayarak, “200’den fazla iyi örnek dünyanın ilk iklim değişikliği fuarına katılıyor. Dünyada ilk kez iklim değişikliği fuarı Ankara’da yapılıyor. Burada 200’den fazla bu topraklarda icat edilmiş, geliştirilmiş iyi örnek geliyor. Dünyanın ihtiyacına cevap verecek üretimin kalbi Ankara’da atacak. Bu zirvede dünyanın elektrikli otomobille beraber karbon nötr üretim yapan otomobil, Türkiye’nin en büyük markası dünyaya Las Vegas’ta tanıtılmıştı. Ankara’da tekrar tanıtılacak. Ankara’ya gelecek bu otomobil üzerinden farkındalık oluşturulacak. Yüzde 97’lik toplumsal desteği olan bir otomobil” dedi.

"Konuşmacı sayısı 300’e yaklaştı"

Türkiye’nin sanayi devriminden sonra dünyanın kirlenmesinde sadece yüzde 1’lik etkisi olduğunu, buna rağmen iklim değişikliği sorununun öncüsü olma iradesinin Anadolu tarafından konulduğunu söyleyen Yılmaz, 30 Mart’ta başlayacak olan EKO İklim Zirvesi’ne 84 milyon vatandaşı davet ederek, “300’e yaklaştı neredeyse konuşmacı sayısı. 2 gün içerisinde bu kadar fazla kişinin konuşmacı olduğu, bu kadar çok etkinliğin olduğu başka bir zirve görmedik. İşin sahibi toplumdaki birçok STK, kamu niteliğindeki meslek odaları, sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları, iyi örnek taşıyan şirketler sahip çıkınca, sahip toplum olunca, sivil bir konsensüs oluşunca böyle bir başarı ortaya çıkıyor. Toplum sivil bir şekilde dünyanın en önemli konusuna Anadolu’dan gür bir sesle cevap veriyor. Sanayi devriminden sonra kirletenlerin yüzde 99’u bu topraklardan olmadığı halde yüzde 1’lik etkimize rağmen bu sorunun öncüsü olma iradesi Anadolu’dan konulmuş oluyor. Müthiş bir kent markalamasıdır bu. Ankara’nın dünya markası olma sürecini başlatmaktır bu. Ankara’daki 6 milyon komşuyu ve ülkemizdeki 84 milyon gönülden Ankaralı olanı bu zirveyi uzaktan takip etmeye, katılımcı olmak için fırsatı olanları da çarşamba sabahı 10.00’da büyük sürprizlerle yüzlerce gerçekle tanışmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kağıt toplayıcıları EKO İklim Zirvesi’nde söz alacak

Yeşil dönüşüm sürecini fırsata çevirmek istediklerini kaydeden AKK Yürütme Kurulu Başkanı Yılmaz, EKO İklim Zirvesi’ne dünyanın birçok yerinden basın mensubunun geleceğini, kağıt toplayıcılarının da konuşmacı olarak yer alacağını vurgulayarak şunları söyledi:

“Direk uçuşlar artsın, farkındalık gelişsin, bu konuda yüzde 95’lik genç farkındalığıyla öne çıkalım ve dünyanın öncüsü olalım. Yeşil dönüşüm sürecini fırsata çevirelim istiyoruz. Bunu yapmak için etkileşim çok önemli. Dünyanın birçok yerinden basın mensupları gelecek buraya. 10’dan fazla eski devlet başkanı gelecek, 50’den fazla yurt dışı katılımcısı var büyükelçiler hariç. Sokaktaki kağıt toplayıcılarının bile konuşmacı olduğu çünkü bu konuda farkındalıkları, geri dönüşümle ilgili hissiyatları çok yüksek olan bir kesimdir bu arkadaşlarımız. Onların konuşmacı olduğu, gençlerin konuşmacı olduğu, ortaöğretimdeki çocukların farkındalık ilan edeceği yani gençlerin ve kadınların sahnede olacağı bir zirveyle tanışacak ülkemiz.”