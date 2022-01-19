Dünyaca ünlü sahile 750 kilometre uzaklıktan öğrenci eli

İstanbul’dan Antalya’ya gelerek bir dizi sosyal etkinlik içerisinde yer alan 11 öğrenci dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde çöp topladı. Sahilin temizliğine tam not veren gençler, çöp bulmakta zorlandıklarını belirtti.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde okuyan 11 öğrenci Antalya’da bir dizi sosyal etkinlikte görev aldı. Okulun 9 ve 10’uncu sınıf öğrencileri önce Antalya’da portakal topladı, daha sonra ise fidan dikti. Son olarak ise dünyaca ünlü Konyaatlı Sahilinde çöp topladı. Sahile inerek yaklaşık 1 kilometre alanı tarayan gençler, sahilin temizliğine tam not vererek çöp bulmakta zorlandıklarını belirtti.

"Çevreye yararlı bir şey yaptığım için çok mutluyum”

Etkinlikte görev alan Beşir Akkuş, “Şu anda sahilde çöp topluyoruz. Daha önce de portakal toplayarak, fiden diktik. Anaokuluna giderek çocuklar ile ilgilendik. 11 kişi çöp topluyoruz. 1 kilometre alanı taradık” dedi. Zeynep Zeren Buturak, “Bugün sahip temizliği yapacağız. Temizlik bizim için önemli. Genel manada sahil çok temiz, çöp bulmakta zorlandık. Ben beğendim” dedi. Ayşe Şule Ercantürk ise “Antalya’ya sosyal sorumluk projesi kapsamında geldik. Antalya’ya hep geliyoruz ama denize gelirdik. Bu tür yerleri görmek için gelmedik. Çevreye yararlı bir şey yaptığım için çok mutluyum” açıklamasını yaptı.