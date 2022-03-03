Dünyaca ünlü sahilde renk cümbüşü

Antalya’da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına sonrası denizde adeta bir renk cümbüşü oluştu.

Sağanak ve şiddetli fırtına vatandaşlara gece boyunca zor anlar yaşatırken, dağlardan akan sel suları Boğaçayı üzerinden dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline döküldü. Her dönem turistlerin ziyaret merkezi olan sahilde denizde kahverengi, açık mavi ve koyu mavi renkleri bir arada görüldü. Vatandaşlar ise ortaya çıkan bu görüntüleri izlemekten kendilerini alamadı.

Gezmek için sahile gelen Selim Kazak, “Her zaman görünmeyecek görüntü. Denizin içine akan bir nehir ve deniz onu kabul etmiyor, kendisi dışarıya atıyor. Orada ayrı mavi bir su, burada kahverengi bir su, şurada başka bir su var. Bu da bir güzelliktir. Bu renkleri de deniz süzgeç gibi kendisi arındıracaktır. Deniz kendini yeniliyor” ifadelerini kullandı.