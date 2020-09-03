Dünyaca ünlü sahil kendini yeniledi, rengi yeşile döndü
ANTALYA DÜNYACA ÜNLÜ KONYAALTI SAHİLİ’NDE, DENİZ SUYUNUN RENGİ BİR ANDA DEĞİŞEREK, YER YER YEŞİLİMSİ, YER YER DE SARIMSI RENKLER HAKİM OLDU. PROF. DR. MEHMET GÖKOĞLU, “YAŞANAN DURUM, DENİZİN İÇİNDEKİ BESİNSEL BİR OLAY. DENİZ BİYOLOJİK TEMİZLEME YOLUNA GİDİYOR. DENİZİN KENDİ KENDİNİ TEMİZLEDİĞİ DURUMLARDA GÖRÜLÜR” DEDİ.
Antalya dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde, deniz suyunun rengi bir anda değişerek, yer yer yeşilimsi, yer yer de sarımsı renkler hakim oldu. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Yaşanan durum, denizin içindeki besinsel bir olay. Deniz biyolojik temizleme yoluna gidiyor. Denizin kendi kendini temizlediği durumlarda görülür” dedi.
Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili’nde bugün gündüz saatlerinde renk değişimi yaşandı. Yer yer yeşil, yer yer ise sarımsı renklerin hakim olduğu sahilde tatilciler denize girmeye devam etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sudaki yeşermenin fitoplankton çoğalmasından kaynaklandığını belirtti. Denizin etrafında akarsuların olduğuna dikkat çeken Gökoğlu, tatlı su kaynaklarında besleyici elementlerin olduğunu söyleyerek, “Gübremsi maddeler de çok. Bunlar tatlı sularla denize ulaşıyor. Tatlı suda da kendiliğinden ağız kısımlarında acı su oluşuyor. Antalya’nın falezleri altından da deniz yüzeyinde yaklaşık yarım metrelik derinlikte acı su oluşturuyor. Normal deniz suyuna nazaran kısmen tuzu düşük. Bunların içinde besleyici element var, besin var. Bunlar fitoplankton çoğalması” dedi.
Fitoplanktonin denizin sakin olduğu Eylül ayı ve bahar dönemlerinde ortaya çıktığını belirten Gökoğlu, “Korkulacak bir durum söz konusu değil. Denizin içindeki besinsel bir olay. Deniz biyolojik temizleme yoluna gidiyor. Dolayısıyla bu durumlarda bu çoğalma görülür. Denizin kendi kendini temizlediği durumlarda görülür” diye konuştu.
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