Dünyaca ünlü sahil dev dalgalara teslim oldu

Antalya’da şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni dövdü.

Turizm kenti Antalya’da hafta başından bu yana kapalı olan hava, öğleden sonra yerini rüzgarla birlikte şiddetli yağışa bıraktı. Özellikle Lara ve Kundu bölgesinde etkili olan yağış sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kent merkezinde aralıklarla da olsa etkili olan yağışla rüzgarda birleşince dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluştu. Şiddetli rüzgar ve yağışa rağmen bazı vatandaşlar dalgaları varyant ve sahilden izledi. Plaj bölgelerinin su altında kaldığı sahildeki dalgaların oluşturduğu görsel manzarayı vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi. Yaz döneminde gençlerin üzerinden denize atladığı kayalık alan ise dalgaların altında kaldı. Dalgalar falezleri gün boyu boyu döverken, çok sayıda tahta parçasının kıyıya vurduğu görüldü.