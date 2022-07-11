Dünyaca ünlü plajlarda 39 derecede bayram yoğunluğu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Damlataş-Kleopatra plajı çevre illerden akına uğradı. Termometreler 39 dereceyi gösterdiği ilçede serinlemek isteyenler havadan görüntülendi.

Kurban Bayramının 9 günlük tatilini fırsat bilen yerli turistler Alanya’da yoğunluk oluşturdu. Konya, Mersin ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda vatandaş ilçeye adeta akın etti. Kentte termometreler sıcaklığı 39 dereceyi gösterirken tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı. Dünyaca ünlü Damlataş - Kleopatra plajındaki yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini Alanya’da geçirmek için Mersinden geldiğini belirten Burak Ayaz, “Daha önce gelmedim, ilk defa geldim. Ortam olarak çok beğendim. Kurban Bayramı bir fırsat oldu. Mersin’den arkadaşlarla geldik, 4-5 gündür buradayız. Bayram bitimine kadar burada olacağız. Turistik olarak çok iyi, kalabalık. Ben bu kadar kalabalık olacağını beklemiyordum. Plaj gayet güzel, belediye temizlik olarak çok iyi çalışıyor. Polisler, bekçiler de bekliyor. Kargaşa da yok. Herkes rahat rahat denizine giriyor, çayını kahvesini içiyor gayet güzel” dedi.

“Herkese öneriyorum, gelinmesi gereken bir yer”

Kentin turistik açıdan gelişmiş olduğunu söyleyen Hidayet Tatar, “Burası turistik anlamda gayet iyi. Gerçekten çok gelişmiş. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Bir iki kere gelmişliğim oldu ama ilk defa bu tarafa geliyorum. Gerçekten çok ilgi var. Özellikle turistler çok fazla burada. Böyle şeyleri görmek gerçekten güzel. Denizi olsun, plaj olsun gerçekten muhteşem. Herkese öneriyorum, gelinmesi gereken bir yer” ifadelerini kullandı.