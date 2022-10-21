Dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası yürüyüş yoluna çelik bariyerli koruma

Antalya’nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırlarında bulunan Altınbeşik Milli Parkı içerisindeki Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yeraltı gölü mağarasının yürüyüş yolunda güvenlik artırıldı. Yol boyunca bulunan 140 metrelik duvar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından mağarayı ziyarete gelen ziyaretçilerin güvenliği açısından taş ve kaya düşmesi riskine karşı çelik bariyer yapıldı.

Ürünlü Mahalle Muhtarı Nutfullah Murat Yamansoy, "Yaban hayatının bulunduğu bölgede özellikle yağmurlu havalarda kışın hayvanlar taş ve kaya parçaları düşürebiliyorlar. Ziyaretçilerin güvenliği açısından 3 metre yüksekliğinde, 140 metre uzunluğunda çelik teller ile örüldü. Mağarayı ziyarete gelen ziyaretçilerin güvenliği açısından önemli bir çalışma" dedi.

Çelik bariyerleri yapan şantiye sorumlusu Hilmi Bilgen, bölgede yaban hayatı popülasyonunun bol olduğunu ve hayvanların taş düşürme riskine karşı mağaraya giden yol üzerindeki duvarlara çelik bariyer yapıldığını aktardı. Bölgenin Milli Parklar içerisinde bulunduğunu anlatan Bilgen, “Yaban hayatı burada oldukça fazladır. Dağ keçileri mevcuttur. Dağ keçileri kayalarda gezerken buralara irili büyüklü taşlar düşürebiliyor. Burası yaklaşık 600 metre uzunluğunda fay hatlarının olduğu bir bölgedir. Biz 140 metre uzunluğundaki yürüyüş yolundaki duvarın üzerine bariyer çektik. Bariyerin üzerinde 14 milim kalınlığında çelik tendonlar bulunmaktadır. Onun üzerinde yine üç buçuk milim kalınlığında hasır teller bulunmaktadır. Buraya çift kademe tel çekiyoruz. Öndeki teller 3,5 milimetre, arkadaki teller ise 2,5 milimetre beş göz aralığında küçük taşları tutmak amacıyla yapılan bir projedir” diye konuştu.