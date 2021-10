Dünya hayvanları koruma gününde hayvanlar sahipsiz kalmadı

Yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren ve Batman’da faaliyet gösteren Bir kalp Bin Umut Derneği ve Batman Gençlik Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde sokak hayvanlarını besleyerek onlara sahip çıktı.

Batman’da faaliyet gösteren Bir kalp Bin Umut Derneği ve Batman Gençlik Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde kenttin belirli bölgelerine gruplar halinde dağılarak gün boyu sokak hayvanlarını besledi. Çalışmalarını sadece Batman ile sınırlandırmayan derneğin gönüllü üyeleri Tunceli, Mardin ve Siirt’te de faaliyet gösterdi. Bir kalp Bin Umut Dernek Başkanı Veysi Mercimekçi, “Bizler dernek olarak sokaklarda bulunan sahipsiz hayvanları özellikle beslemeye yönelik çalışmalar yürütüyorduk. 4 Ekim dolayısıyla biraz fazla çalışma yürüttük ve Batman’ın muhtelif bölgelerinde Batman Gençlik merkezi ile birlikte ayrıca ekibimizde bulunan diğer arkadaşlarla birlikte ilçelerdeki sokak hayvanları da beslemeye yönelik çalışmalar yürüttük. Bununla birlikte yeni ekibimizde bulunan birçok arkadaşımızla birlikte şehir dışında özellikle Tunceli, Mardin, Siirt bölgesinde de hayvanları beslemeye çalıştık” dedi.

Batman Gençlik Merkezi lideri ve Bir Kalp Bin Umut Derneği Eğitim Birim Başkanı Zozan Algan ise, "Önümüzdeki soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının daha çok korunmaya, sevgiye ve besine ihtiyacı olacak. Onları ihmal etmeyelim, Onlar bize emanet. Doğanın dört bir yanına dağıldık arkadaşlarımızla. Her birimiz birer bölgede şu an hayvanları besliyoruz. Onlar bizim sessiz canlılarımız. Onları unutmayalım. Onlar için bir gün değil her gün uğraşalım” diye konuştu.