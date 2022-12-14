Dün sağanak yağışta ıslandılar, bugün denize girdiler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün sağanak yağış etkili olurken, bugün güneşli havayı fırsat bilen yerleşik yabancı turistlerden bazıları soluğu denizde aldı.

Muğla ve çevresinde etkili olan sağanak yağış sonrası bugün Marmaris’te güneşli hava etkisini gösterdi. Yağışların ardından havanın açması ile birlikte bazı yerleşik yabancı turistler Uzunyalı Sahili’nde denize girdi. Çocukları ile birlikte denizde yüzüp güneşlenen turistler, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Aralık ayında denize giren turistleri gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Marmarisli vatandaşlardan Zeliha Altınsoy, "Dün hava kapalıydı ve yağış vardı bugün de yaz günü gibi hava çok güzel, kışın da denize girip yüzüyorlar" dedi.

Bazı vatandaşların ise güzel havayı fırsat bilip denizde balık tutmayı tercih ettikleri gözlemlendi.