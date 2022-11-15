Dumanlı Yaylası’nın hayran bırakan sonbahar manzarası

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bulunan ve dört mevsim farklı güzelliklere sahip olan bin 200 rakımlı Dumanlı Yaylası, sonbaharla birlikte yeşil, sarı ve kızılın tonlarına büründü. Eşsiz manzara eşliğinde renk cümbüşü sunan yayla doğaseverlerinde vazgeçilmezi oldu.

Amanos Dağları’nda yer alan bin 200 rakımlı Dumanlı Yaylası’nda, sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü hayranlık uyandırıyor. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan yayla, yaz mevsiminde yaylacılara sonbahar ve kış mevsimlerinde de doğaseverlere ev sahipliği yapıyor. Çoğunluğunu gürgen ağaçlarının oluşturduğu, yeşilin her tonunun bulunduğu Dumanlı Yaylası’nda, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaçların yaprakları yeşil, sarı ve kızılın tonlarına bürünerek görsel şölen sunuyor. Yayvan yapraklı ağaçlara da ev sahipliği yapan yayla, ziyaretçilerine renk cümbüşü yaşatırken, manzara ise göz kamaştırıcı hale bürünüyor.

Sonbaharın tüm renklerini yaylada gördüklerini söyleyen Savaş Özdemir, “Dumanlı Yaylası’ndayız. Buradaki renk cümbüşü çok iyi, sonbaharın tüm renklerini burada görüyoruz ve birebir yaşıyoruz. Buradaki doğa, ağaçlar ve yürüyüş parkuru da çok iyi durumda. Burayı herkese tavsiye ediyoruz” dedi.