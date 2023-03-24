Düldül Dağı’ndan kopan kaya kütlelerinin tozu ortaya insan silüeti çıkardı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bulunan Düldül Dağı’nın zirvesinden dev kaya kütleleri koparak aşağı yuvarlandı. Amatör bir kameraya yakalanan olay anında ise toz bulutlarının arasından ortaya çıkan insan silüeti sosyal medyada viral oldu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli ve daha sonra meydana gelen depremlerin ardından, Osmaniye’nin Düziçi ilçesi sınırlarında bulunan 2448 rakımlı Düldül Dağı zirvesinden dev kaya kütleleri yuvarlanarak ortalığı toza dumana kattı. Bu esnada cep telefonuyla bir vatandaşın çektiği videoda ise toz bulutlarının arasında insan silületi belirdi. Video sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça beğenildi.