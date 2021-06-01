Düden Şelalesi’nde yeniden kirlilik alarmı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Düden Şelalesi’ndeki kirlilik nedeniyle yaşanan köpürmenin aktif bir yüzey maddesi olduğunun göstergesi olduğunu belirtti. Gökoğlu, kaçağın bulunup, şelalenin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Turizm kenti Antalya’nın en önemli turist çeken cazibe merkezlerinden olan Düden Şelalesi’nden akan suda kirlilik devam ediyor. Düden Şelalesi’nin Akdeniz ile buluştuğu Lara’da ise akan sudan uzun bir köpüklenmenin meydana geldiği görüldü. Suda kirliliğin ara ara devam ettiği ve bazen kötü kokuların da geldiği öğrenildi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Düden Şelalesi’nde devam eden kirlenme hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"İki koldan su geliyor"

Düden Şelalesi’nin iki koldan beslendiğini dile getiren Gökoğlu, “İki kol da Kırkgöz’de yer alıyor. Ancak birisi yeraltından, diğeri kanalla aktartılma yöntemiyle geliyor. Düden’in şelale kısmından dökülen su Kırkgözler’den kanal yardımıyla şehir merkezinden geçerek denize dökülüyor. Ama Düden’in esas suyu nehir şeklinde yeraltından geliyor. Yaklaşık 30 kilometrelik bir yeraltındaki galerilerden su geliyor. Üstte dökülen su açık sistemde geliyor, alttan gelen su ise galerilerden geliyor” dedi.

"Suya karışım var"

Şelaleye galerilerden gelen bölgelerde muhtemelen kanalizasyon şebekeleri veya başka bir şekilde kirlilik kaçağı olduğunu öne süren Gökoğlu, “Alttan suya bir karışım var. Bu karışım nedeniyle geçtiğimiz dönemde hızlı bir kirlilik yaşandı. Canlı ölümleri gerçekleşti. Köpürme aktif bir yüzey maddesi olduğunun göstergesidir. Deterjansı bir karışımın olduğu görülüyor. Nerden geliyor bu karışım bilinemiyor. Biz üst Düden Şelalesi altına dalış yaptık ve bir toparlanma olduğunu görmüştük. Bir yenilenme vardı. Bu kaçağın yani karışımın nereden girdiğinin bulunması gerekiyor" diye konuştu.

"Korunması gerekiyor"

Daha önce yaşanan kirliliğin bir öncü olabileceğini ifade eden Gökoğlu, “Bu kirlilik daha önceki kirliliğin devamı da olabilir. Yeraltındaki suların, atık suyun yeniden galerilerden gelmesi olabilir. Bu durumu yaşıyor olabiliriz. Bu suyun ve şelalenin korunması gerekiyor” dedi.

"Bazen kötü koku geliyor"

Şelalede fotoğrafçılık yapan Onur Kartal ise, Düden Şelalesi’nin ikincisinde son bir yıldır aşırı bir kirlenmenin olduğuna dikkat çekti.

Şelalenin suyunun bazen koyu ve kirli şekilde geldiğini anlatan Kartal, "Akan sudaki köpüklenme deniz yüzeyini kaplıyor. Çok pis bir koku da geliyor. Buna bir çözüm bulunmasını hem biz hem de turistler istiyor. Turistler bazen bu kötü kokunun nerden geldiğini soruyorlar. Biz bir çözüm bulunmasını bekliyoruz" dedi.

"Kirlilik devam ediyor"

Bölgede yaşayan emekli öğretmen Erkan Gökulu da, “İstanbul’dan geldim 9 yıldır burada oturuyorum. İlk kez geçen sene denizin kirlendiğine, şelalenin aktığı yerden şahit oldum. Hatta kanal boyu Cırnık Köprüsü’ne kadar gittim. Atıkların kanala atıldığını gördüm. Yetkililerin önlem aldığını sanıyorduk. Ama maalesef hala devam ediyor kirlilik. Demek ki iyi bir tahkikat yapılmıyor. Kötü bir durum. Bu durumun önlenmesi lazım. Yetkililerden bir çevreci insan olarak önlem alınmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.