Düden Gölü’ndeki flamingo sayısı düştü

Konya’nın Kulu ilçesinde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Düden Gölü’nün sularının çekilmesiyle göldeki flamingo sayısında azalma olduğu belirtildi.

Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan 178 türden göçmen kuşa konaklama, barınma ve ev sahipliği yapan, 1992 yılında da sit alanı olarak korunmaya başlanan Düden Gölü, kuraklık nedeniyle can çekişmeye başladı. Düden Gölü, yaşanan kuraklık nedeniyle derelerden ve sel sularından beslenemez hale geldi. Bu göle başta flamingolar olmak üzere kış mevsimlerinde yaban kazları, yaban ördekleri, angut kuşları, çulluk ve karabatak kuşları da olmak üzere 178 türden göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyordu. Suların çekilmesiyle kuşların göç etmeye başlaması kuş türlerinin azalmasına neden oldu.

"Suların çekilmesiyle kuş türlerinin çoğu göç etti"

Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, kuş cenneti olarak isim yapan Düden Gölü’nde 170-180 civarında kuş çeşidinin olduğunu ancak şu anda suların çekilmesiyle kuş türlerinin çoğunun göç ettiğini söyledi. Uludağ, "Parmakla sayılacak kadar cinste, flamingo, karabatak, ördek, angut gibi kuşlarımız var. Suyun çekilmesi nedeniyle kuş türünde azalma oldu. Biz bu konuda sıkıntılıyız. Özellikle flamingolar her yerde durmuyor ve beslenmiyor. Flamingo gibi güzel bir kuşun bu bölgede durarak konaklaması bizim için büyük bir avantaj. Biz bu flamingoların korunması ve diğer kuş türlerinin artmasını ve Kızılırmak’tan su getirilmesini istiyoruz. Birçok il ve ilçenin Kızılırmak’tan su istediğini biliyoruz. Devlet, Kızılırmak’ın debisi yetmiyor o bölgeye su vermekte zorlanırız diyebiliriz ama biz büyük proje üretilerek yüksek seviyelerdeki kar sularının Kızılırmak’ı besleyen kolların beslenmesini sağlayarak nehrin debisinin artırılmasını istiyoruz. Hatta İç Anadolu Bölgesinden ırmaklarımızın dolandırılmasını istiyoruz. Bu Türkiye için uçuk bir proje olabilir ama bunu Çin gibi devletler başarmış. Suyun önemini kavramışlar ve tüm halkının ve oradaki canlıların hayatını devam ettirmesi için bu projeyi geliştirmişler. Neden bizde böyle projeler olmasın?" diye konuştu.