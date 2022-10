DSİ’den üç yeni daire başkanlığı

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, genel müdürlük binasında basın açıklaması yaptı. Akca’nın gündeminde DSİ içerisinde yer alan yeni yapılanma ve kurulan yeni daire başkanlıkları yer aldı. Akca, iklim değişikliğinden kaynaklı taşkın kontrolü ve can kayıplarının önüne geçilmesi için Taşkın Koruma Daire Başkanlığı, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve sulama yatırımların ivme kazanması için Sulama Dairesi Başkanlığı ve yer altı sularının kalite ve miktar açısından korunması için Yer Altı Suları Dairesi Başkanlığı kurulduğunu belirtti. Akca, bu sayede Türkiye’nin yer altı ve yer üstü kaynaklarının korunması ve zararların en aza indirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

“DSİ yeni bir yapılanmanın içerisine girmiştir”

Yer altı su kaynaklarının bir hazine olduğunu, daha iyi yönetilmesi gerektiğini ve iklim değişikliğinden kaynaklı ortaya çıkan zararların etkisinin azaltılması doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle yeni bir yapılanma gerçekleştirdiklerini belirten Akca, “DSİ Genel Müdürlüğü’nün şimdiye kadar ülkemize verdiği hizmetlerde özellikle sulama sistemlerinin daha hızlı geliştirilmesi, daha iyi yönetilmesi ve yenilenmesi gereken sulama sistemlerinin rehabilitasyonu, taşkınlarla daha etkin mücadele ve yer altı suyu kaynaklarımızın hem miktar hem kirlilik olarak daha etkili korunması gerekmektedir. Hizmetlerin geliştirilmesi yönünde şahsen çok önemli gördüğüm Taşkın Koruma Daire Başkanlığı, Yer Altı Suları Dairesi Başkanlığı ve Sulama Daire Başkanlığı gibi diğer dairelerin yanında yürütülmekte olan bu görevler, bağımsız dairelerde yeniden yapılandırılarak daha etkin ve daha güçlü bir yönetim çerçevesine kavuşturulmak üzere bugün, DSİ yeni bir yapılanmanın içerisine girmiştir” ifadelerini kullandı.

“Sulama sistemlerimizi çok hızlı bir şekilde yapmak, ülkemizin gıda güvenliğini artırmak bakımından son derece önemli”

Yapılandırmalarla birlikte sulama sistemlerinin daha hızlı ve daha verimli inşa edileceğini vurgulayan Akca, “Sulama sistemlerimizi çok hızlı bir şekilde yapmak ülkemizin gıda güvenliğini artırmak bakımından son derece önemli. Ülkemiz su kaynaklarının yüzde 77’sini tarımsal sulamada kullanıyor. Su kaynaklarını daha doğru ve daha verimli kullanmak bakımından buralarda kullanılan suların verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak, eskimiş olan ve su kaçakları artmış olan eski sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve modern sulama sistemleriyle bunların teçhizi, su kaynaklarının yönetimi açısından da çok büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

“Hemen hemen her köyümüze artık yeni bir taşkın kontrol tesisi yapılması ihtiyacı vardır”

Özellikle Batı Karadeniz’de son 2 yıldır yaşanan su taşkınlarının daha iyi yönetilerek can kaybının önüne geçildiğini hatırlatan Akca, “Bugün ülkemizin hemen her noktasında taşkın yönetimi açısından ihtiyaç duyulan taşkın kontrol tesisleri, sürekli DSİ genel Müdürlüğü’nden talep edilmektedir. Hemen hemen her köyümüze artık yeni bir taşkın kontrol tesisi yapılması ihtiyacı vardır. Yaklaşık 1 ay önce yaptığımız Taşkın Yönetimi Çalıştay’ında ‘yağmuru taştığı yerde değil düştüğü yerde tutacağız’ ilkesiyle taşkın yönetimini sadece dereleri kontrol altına almak suretiyle değil, bütün arazide tedbirleri geliştirdik. Hem havza bütününde hem de arazinin gerekli yerlerinde göletler, taşkın bentleri veya tersip bentleri gibi diğer taşkın yönetimi araçlarını geliştirerek daha güçlü yapmak durumundayız” değerlendirmesinde bulundu.

“Yer altı sularımızı yönetmek açısından daha yeni şeyler yapmak, daha önemli hedefleri başarmak durumundayız”

Yer altı sularının aşırı kullanıldığı bölgelerde yönetilebilir çerçeveye çekilmesi gerektiğinin altını çizen Akca, sözlerine şöyle devam etti:

“Kaçak kuyuların iptal edilmesi hatta bir yönetim süreci içerisine alınması gayretleri sürdürürken artık geldiğimiz noktada yer altı sularımızı yönetmek açısından daha yeni şeyler yapmak, daha önemli hedefleri başarmak durumundayız. Yer altı Suları Dairemizi de ayrı bir daire oluşturarak, bu yönde ki faaliyetlerimizi daha düzenli hale getireceğiz. Bu hizmetlerin neticesi olarak da ülkemizde su kaynaklarından faydalanma imkanı, faydalanan alan oranı ve nüfus oranı giderek artacak.”

Ayrıca Akca, kurulan DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 1954 yılından şu ana kadar 992 adet baraj, 709 adet gölet ve bent, 101 adet yer altı depolaması, 740 adet hidroelektrik santrali, 383 adet içme suyu, 26 adet atık su, 3 bin 378 adet sulama ve 10 bin 400 adet taşkın kontrol tesisi olmak üzere toplam 16 bin 729 tesisin tamamlandığını belirtti.