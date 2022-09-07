DSİ’den Siirt hayvancılığına katkı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Siirt’te yapımına başlanan bin büyükbaş ile bin 500 küçükbaş hayvana içme suyu sağlayacak Baykan ilçesi Meşelik Köyü Hayvan İçme Suyu Göleti projesi tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Siirt ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Siirt’te bin büyükbaş ile bin 500 küçükbaş hayvana içme suyu temini yönünde fayda sağlayacak olan Baykan ilçesi Meşelik Köyü Hayvan İçme Suyu Göleti’nin tamamlandığını belirterek, "Göletimiz bölgede hayvancılığın gelişmesine fayda sağlayacaktır. Göletin su depolama hacim kapasitesi yaklaşık 35 bin metreküp olup, gövde yüksekliği 8 metredir" dedi.