DSİ’den kuraklığa kartlı önlem

Son dönemde özellikle turşuluk kornişon salatalık üretimiyle dikkatleri üzerine çeken Manisa Gördes’te Güneşli ve Doğanpınar Sulamaları kartlı-elektronik sisteme geçiyor. Türkiye’nin kornişon salatalık üretiminde yaklaşık yüzde 15’lik bir paya sahip olan ilçeyi ziyaret eden DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, Belediye Başkanı Muhammet Akyol ile birlikte proje sahasını gezdi, üreticilerle buluştu. DSİ 2. Bölge Müdürü Saadetin Ceylan’ın ilk durağı Güneşli Barajı sulama sahasıydı. 2014 yılında inşa edilen barajın ve 8.2 milyon metreküp depolama hacmine sahip olduğunu hatırlatan DSİ 2. Bölge Müdürü Ceylan, “Proje sayesinde 11 bin 400 dekar arazinin su ihtiyacını karşılayarak, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Ancak giderek daha değerli hale gelen suyu daha etkin ve doğru kullanabilmek için Gördes’te 2 projeyi ultrasonik ön ödemeli kartlı sisteme dönüştürüyoruz. Üreticimiz artık elektronik sayaçlardan kartını okutarak, ihtiyacı kadar su alacak. Böylece hem suyu saat yerine metreküp hesabına geçildiği için hem suyu daha dikkatli kullanıp, israf etmeyecek, hem de boşa akan suyun parasını ödemeyecek” diye konuştu.

2023 yaz sulama sezonuna yetişecek

Güneşli Barajı Sulama sahasındaki sayaç montajlarının tamamlandığını kaydeden DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, Doğanpınar Barajı sulaması sahasındaki çalışmalarında devam ettiğini söyledi. Ceylan, “Temelden yüksekliği 33 metre olan Doğanpınar Barajımız toplam 4 bin 230 dekar araziye can suyu veriyor. Bu alan da artık ultrasonik ön ödemeli kartlı sayaçlar vasıtası ile sulanacak. Hedefimiz her iki projedeki çalışmalarımızı birkaç aya kadar tamamlayarak, 2023 yaz sezonundan itibaren bölgede kartlı sayaç sistemine geçmek. Üreticimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Daha sonra Gördes Belediyesi Kültür Merkezi’nde ilçedeki muhtarlar ve üreticilerle buluşan Ceylan, bölgedeki projeleri anlattı ve soruları yanıtladı. Son yıllarda giderek azalan yağış rejimi ve kuraklığa dikkat çeken Ceylan, ultrasonik ön ödemeli kartlı sayaç vasıtası ile su kullanımında önemli tasarruf sağlandığına dikkat çekti. Ceylan, üreticiyi su israfı konusunda uyardı.

Gördes-Demirci Otoyol inşaatı şantiyesini de ziyaret eden DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, yol güzergahında kalan sulama şebekesinin deplasesini inceledi.