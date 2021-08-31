DSİ’den Diyarbakır’a müjde: "154 bin 930 dekar tarım alanının sulanacak"

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ), Diyarbakır Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2. Kısım Şebeke Yapım İnşaatında 60 bin 43 dekar alanda çalışmaların tamamlandığını ve proje ile birlikte 154 bin 930 dekar tarım alanının sulanacağını duyurdu.

DSİ Genel Müdürlüğü Diyarbakır iline yaptığı yatırımlarla şehri su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2. Kısım Şebeke Yapım İnşaatında 60 bin 43 dekar alanda çalışmaların tamamlandığı müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Projenin tamamının bitirilmesiyle 154 bin 930 dekar tarım alanının sulanacağını ve bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte yöre halkına 131 milyon 745 bin 259 TL/Yıl gelir artışı sağlanacağını söyledi.

Ayrıca Yıldız, proje kapsamında şebeke ve anakanal üzerinde eksik imalatların (sanat yapılarının) tamamlandığını, 185,79 kilometre borulu şebeke döşenmiş olup üzerindeki sanat yapıları yapıldığını belirterek, “İmalatlar hızla devam etmekte sulama inşaatında 60 bin 43 dekar alanda çalışmalar tamamlanarak, sulamaya hazır hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı.