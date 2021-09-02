DSİ, Tekirdağ’da taşkın riski azaltma çalışmalarına devam ediyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Tekirdağ’da Naipköy Barajı’nda çalışmalara devam ederek, taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Tekirdağ Naipköy Barajı’nda çalışmaların hızla devam etmekte olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tekirdağ Naipköy Barajı Mansap Şartı Tedbirleri Projesinin tamamlanması ile Tekirdağ, Kumbağ Mahallesi Işıklar Deresi’nde, Yazır Mahallesi Yazır Deresi’nde ve Çanakçı Mahallesi Çanakçı Deresinde taşkın riskinin ortadan kalkacağını ve 7 bin 900 dekar alanın da taşkınlardan korunacağını belirtti.

Çanakçı Deresinde 3 bin 180 metre Trapez Kazı, 840 metre U Betonarme Kanal ve 2 adet Menfeze ait imalatlar tamamlanmıştır. Işıklar Deresinde 5 bin 200 metre Harçlı Taş Tahkimat ve 650 metre Betonarme Duvarlı Kanal imalatları devam etmekte olup yüzde 55 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2022 yılında tesisin tamamlanması ile önceki yıllarda yaşanan taşkınlar kontrol altına alınacaktır.