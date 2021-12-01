DSİ, Kadirli ilçe merkezini taşkınlardan koruyacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Osmaniye’ye yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğü, Osmaniye’de bölgenin en önemli yatırım projeleri arasında gösterilen Savrun Barajı’nın inşasına devam ediyor. DSİ, şehrin birçok farklı noktasında süren dere ıslahı çalışmalarıyla da çiftçileri desteklemeyi ve vatandaşları olası taşkınlara karşı yaşanabilecek afetlerden korumayı hedefliyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yapımı devam eden Savrun Çayı 3. Kısım Islahı işi hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Kadirli ilçe merkezinden geçen Savrun Çayı’nın 2 bin 300 metrelik kısmını kapsayan iş kapsamında çift taraflı olarak 4 bin 600 metre harçlı pere, kargir topuk, harpuşta imalatı ve temizlik amaçlı olarak 4 adet iniş rampası ile toplamda 3 bin 800 metre korkuluk montajı tamamlanmıştır” dedi.

Kadirli ilçe merkezi taşkınlardan korunacak

Savrun Çayı Islahı 3. Kısım kapsamında 1 adet yan dere bağlantısı ile 2 adet köprü bağlantısının da tamamlandığını ifade eden Yıldız, “Yüzde 95 fiziki gerçekleşme sağladığımız çalışmaların bu yıl sonu itibarıyla tamamlanması hedeflenmektedir. Söz konusu işin tamamlanması ile kış aylarında yoğun yağış alan ve yüksek kesimlerden gelen düzensiz su akışları karşısında risk altında kalan Kadirli ilçe merkezi taşkınlardan korunmuş olacaktır” dedi.