DSİ Genel Müdürü Yıldız: "Silvan Barajı, 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmi ile Güneydoğu Anadolu Projesi’nin Atatürk Barajı’ndan sonra 2. büyük barajı olacaktır"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Diyarbakır’da gerçekleştirilen yatırımları inceledi.

DSİ Genel Müdürü Yıldız’a incelemelerinde Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Ali Gökyel, Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koçbay, DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan, Silvan Proje Müdürü Murat Yıldırım ile teknik ekip ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Genel Müdür Yıldız Diyarbakır programı çerçevesinde ilk olarak Başlar Barajı sulama inşaatı kapsamında devam eden çalışma alanlarında incelemede bulunarak, çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldı. Yıldız, Başlar Barajı sulama inşaatının ardında Silvan Barajı şantiyesine geçerek, baraj inşaatında ve bileşenlerinde devam eden çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldı. Silvan Barajı inşaatında yapılan incelemelerinin ardından Genel Müdür Yıldız ve beraberindeki heyet Babakaya Tüneli ve Silvan Tünelinde incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Yıldız incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada DSİ Genel Müdürlüğü olarak Diyarbakır’a yaptıkları yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini söyledi. Yıldız, “Bugün ekibimizle birlikte Diyarbakır’da ilk olarak Başlar Barajı Sulaması inşaatımızda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, işte gelinen seviye hakkında bilgi aldık. Bilindiği üzere Başlar Barajı inşaatı tamamlanmış olup, barajda su tutma işlemi 2020 yılında gerçekleştirilmiştir. Sulama inşaatımızda çalışmalarımız devam etmektedir. Başlar Barajı sulaması ile brüt 38 bin 200 dekar tarım alanının sulanması amaçlanmıştır. Projenin tamamlanması ile yıllık 32,47 milyon lira net gelir artışı ile 5 bin kişilik ek istihdam sağlanacaktır. 2021 yılında Ana boru hattında yaklaşık 11 kilometre CTP boru imalatı, şebeke hatlarında 18 kilometre 2020 yılı sonunda 7 bin 350 dekar alan sulamaya hazır hale getirilmiş olup, 2021 yılı sonu itibariyle toplamda 13 bin 800 dekar alanın daha sulamaya açılması hedeflenmektedir. Silvan Barajı şantiyemizi ziyaret ederek, şantiyede düzenlediğimiz koordinasyon toplantısında çalışmalarda gelinen seviyeler hakkında bilgi aldık. Silvan Barajı 175,50 metre yüksekliği ve 8,7 milyon metreküp hacimli gövdesi ile ülkemizin ve Avrupa’nın en yüksek ÖYBK tipinde barajıdır. Oluşturacağı 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmi ile Güneydoğu Anadolu Projesi’nin Atatürk Barajı’ndan sonra 2. büyük barajı olacaktır. Barajımızın gövdesini tamamladık. Bilindiği gibi Silvan Barajı’nın gövde dolgusu, 23 Ocak 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin de tören alanından katılımıyla tamamlandı. Baraj inşaatımızda 2021 yılı içerisinde gövde önyüz betonu, enerji tüneli ve santral binası imalatları ile dolusavak boşaltım kanalı kazı ve şev destekleme imalatları yapılacaktır. İnşallah barajımızın bütün bileşenlerinin tamamlanması ile barajımızda depolanacak su ile 2 milyon 350 bin dekar arazide modern sistemlerle sulanması sağlanacak. Silvan Barajımızın ardından Babakaya ve Silvan Tünellerinde incelemede bulunduk. Babakaya Tünelinde çalışmalar devam ediyor. Silvan Projesi kapsamında sulanacak olan takriben 2,35 milyon dekar arazi için ihtiyaç duyulacak ve Silvan Barajından alınacak 212 metreküp sulama suyu bu tünel vasıtası ile sulanacak ovalara aktarılacaktır. Babakaya Tünelinde TBM ile 712,50 metre ilerleme sağlanmıştır. Mevcut Silvan Tünelinde Km: 0+675-0+700 arasında yapılacak olan nihai tıkaç betonu imalatları ile drenaj kanalı imalatları tamamlanmış olup, tünel çıkış portali kazı ve zev destekleme çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalarda emeği geçen DSİ ve firma elemanlarına teşekkür ediyor, çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi.