DSİ Genel Müdürü Akca, Dünya Su Konseyi Yönetim Kurulu’na seçildi

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen Dünya Su Konseyi (WWC) 9. Genel Kurulu’nda DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, WWC Yönetim Kurulu’na seçildi.

Dünya Su Konseyi 9. Genel Kurul Toplantısı, 10-11 Aralık tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirildi. Genel Kurulda Dünya Su Konseyi’nin gelecek dönem çalışma programı ve bu döneme ilişkin genel politika ve stratejileri görüşüldü. Denetçi raporu, yıllık mali tablolar, Dünya Su Konseyi hesapları ile gelecek döneme ilişkin gelir ve gider tahminleri onaylandı. 2022-2025 dönemi için 5 koleji temsil eden Yönetim Kurulu seçimi de gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde Türkiye’yi temsilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, DOLSAR Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aker ve Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mehmet Erdal Eren, Dünya Su Konseyi Yönetim Kurulu’na seçildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akca, “Türkiye’nin WWC’de temsil edilmesi, dünya ile entegrasyon ve uluslararası kuruluşlarla etkin çalışma, su konusunda oluşturulan politika ve prensiplere ilk aşamada katkı yapma imkanını güçlendirmiştir. Uluslararası kuruluşlar yoluyla ortaya konan prensiplerin (AB Su Çerçeve Direktifi gibi) oluşturulması esnasında müdahil olma imkanını geliştiren Türkiye, su ile ilgili endüstrilerin ve yatırımların gerçekleşmesinde ülkemiz yatırımcılarının ve iş adamlarının dünya pastasından yeterli payı almasını sağlamak yolunda önemli bir adım daha atmıştır. Dünya Su Konseyi gibi önemli uluslararası organizasyonlara aktif ve çoğunluklu katılım ülkemizin menfaatleri açısından önemli bulunuyor. Bu sebeple Dünya Su Konseyi’nde üyelerimizin varlığı ve etkinliklerinin artırılması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarca çalışmalar yürütülüyor” dedi.