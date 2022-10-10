DSİ Genel Müdürü Akca: "Çorum’da taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor.

Türkiye gibi hızlı gelişen ülkelerde, nüfus artışının beraberinde getirdiği şehirleşme sürecinde akarsu havzalarının çeşitli kesimlerindeki insan faaliyetlerinin farklılığı ve yoğunluğunun büyük ölçüde arttığını, ayrıca küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği sonucunda yağış rejiminde yaşanan düzensizliklerin havzalardaki mevcut hidrolojik dengenin bozulmasına neden olduğunun altını çizen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Büyük boyutlu can ve mal kayıplarına yol açan taşkınlar giderek daha sık yaşanmaktadır. Bizler yaşanan bu can ve mal kayıplarını minimum seviyeye indirmek için yeni bir ’Taşkın Yönetim Planı’ üzerinde çalışıyoruz. Artık yağmuru taştığı yerde değil, düştüğü yerde tutup, seli afet haline gelmeden yönetmek en büyük hedefimiz" dedi.

"Halkımızı ve toprağımızı koruyoruz"

Son 20 yılda ülkemizin dört bir köşesinde inşa ettiğimiz su yapılarıyla taşkın riskini azaltmak için çok önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Genel Müdür Akca, "Türkiye’de son 20 yılda toplam 10 bin 527 adet taşkın koruma tesisi ıslah ederek 2 milyon hektar araziyi taşkınlardan koruduk" şeklinde konuştu.

"Çorum’da derelerin ıslahı devam ediyor"

2003 yılından bugüne kadar Çorum ve ilçelerinde tamamlanan 70 dere ıslahı ile Çorum şehir merkezi, 67 adet yerleşim yeri ve 660 dekar arazinin taşkınlardan korunduğunun altını çizen Genel Müdür Akca, "Çorum ve ilçelerinde taşkın riskini azaltmak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu çerçevede inşaatı devam eden 1 adet, ihalesi yapılan ve önümüzdeki günlerde yer teslimi yapılacak olan 2 adet ve ihale hazırlıklarına başlanan 16 tane taşkın koruma projesi bulunduğunu, ayrıca proje ve planlama aşamasında da 52 adet dere ıslah çalışmasının devam ettiğini açıkladı.

Dereler taşmasın, gözyaşları sel olmasın

Kızılırmak Nehri Osmancık ilçe merkezinden geçen alanlarda temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Genel Müdür Akca, DSİ olarak ülkemizde son yıllarda meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan taşkınlara müdahale etmek için 2022-2024 yılları arasında yapacağı makine alımları ile ’yeşil karıncaların’ sayısını 2000’den 2700’e çıkaracağının müjdesini vererek, "Yeşil karıncalarımız taşkın öncesi, taşkın esnası ve sonrasında yaptığı çalışmalarla taşkın riskini ve taşkın zararlarını azaltmaktadır" ifadelerini kullandı.