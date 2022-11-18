DSİ Genel Müdürü Akca: "Çorum’da 15 adet su yapısının proje ihalesi Aralık ayında yapılacak"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Çorum’da 15 su yapısı projesinin ihalesinin Aralık ayında yapılacağını belirtti.

Son 20 yılda ülkenin dört bir köşesinde inşa ettikleri su yapılarıyla kutsal vatan topraklarını ihya ettiklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Türkiye’de baraj sayısını 270’lerden 930’lara yükselttik. Tabii bu yatırımlardan Çorum ilimiz de nasibini aldı. 2003 yılından bugüne kadar Çorum’da 13 baraj ve 3 gölet tamamlanmış olup, toplamda 869 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaşılmıştır. Bunlar Çorum için son derece önemli yatırımlardır" dedi.

Çorum’un münbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen Akca, "2003 yılından bugüne kadar Çorum’da inşa edilen 12 adet baraj ve 3 gölet ile toplam 218 bin 200 dekar tarım alanı suya kavuşmuştur. Tamamlanan bu tesislerle Çorum ili ve ilçelerimizde 218 bin 200 dekar alanda yapılan sulu tarım ile milli ekonomiye 2022 yılı birim fiyatlarıyla 327 milyon TL katkı sağlanmıştır. Bununla birlikte 4 adet baraj inşaatımız devam etmekte ve

2 adet gölet inşaatımızın da ihalesi 2022 yılında yapılacaktır. İnşaatı devam eden 4 adet tesisin tamamlanması ve 2 adet de ihalesi yapılacak göletimiz ile toplam 41 bin 360 dekar tarım arazisine daha can suyu verilerek ülkemiz ekonomisine 2022 yılı birim fiyatlarıyla 62 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

Çorum için yatırıma hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen Akca, ilde 14 adet baraj, 3 adet göletin proje ve planlama çalışmalarının devam ettiğini hatırlatarak, "Çorum için diğer bir müjdemiz ise toplam 15 adet su yapısının proje ihalesini Aralık ayında inşallah yapıyoruz. Alaca Perçem Barajı, Alaca Sincan Barajı yükseltilmesi, Alaca İsmailli Göleti, İskilip Kayaağzı Barajı, İskilip Kutluözü Barajı, İskilip Yeniceköy Barajı, İskilip Yukarıörenseki Barajı, Kargı Aksu Göleti yülkseltilmesi, Mecitözü Hıdırlık Göleti yükseltilmesi, Merkez Dövenci Barajı, Osmancık Karalargüney Barajı, Bayat Akseki Barajı, Merkez Harmancık Barajı, Merkez Yoğunpelit Barajı, Sungurlu Tatlı Barajı olmak üzere toplam 3 adet gölet, 12 adet baraj ve sulama projesinin proje ihalelerini Aralık ayı içerisinde inşallah tamamlayacağız. Bu projelerin hayata geçmesi ile 74 bin 500 dekar tarım arazisi sulamaya kavuşacak ve yıllık 112 milyon tarımsal gelir elde edilecektir” ifadelerini kullandı.