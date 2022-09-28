DSİ Genel Müdürü Akca; "3 barajdan Çorum’a memba kalitesinde içme suyu verilecek"

Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor.

Çorum Koçhisar Barajı 2. Kısım İçme suyu İsale Hattı inşaatında gelinen son nokta hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Projenin önemli aşamalarından birisi olan içme suyu isale hattı tamamlanmıştır. 10 bin metreküp kapasiteli depoda ise çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte olup, depo inşaatının 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Çorum ilimize tamamlanan içme suyu isale hattında bugüne kadar 3 milyon 54 bin 922 metreküp içme suyu verilmiştir” dedi.

’Arıtma tesisinde çalışmalar devam ediyor’

Çorum 2. Kademe İçme suyu Arıtma Tesisi işi ve bu iş çerçevesinde temiz su depolarına suyu iletmek amacıyla yapılacak olan iletim hattının tamamlanmasıyla, Koçhisar Barajı, Hatap Barajı ve Yenihayat Barajı olmak üzere 3 adet barajdan daha kaliteli ve günlük ihtiyacı daha rahat karşılayacak içme suyu sağlanmış olacaktır.

Çorum 2. Kademe İçme suyu arıtma tesisi işinde gelinen son nokta hakkında da bilgi veren DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Projenin son aşaması olan günlük 60 bin metreküp kapasiteli yeni arıtma tesisi ile bu tesisten arıtılacak suyu, 1000 mm çaplı çelik borular ile temiz su depolarına iletecek olan 19 kilometre uzunluğundaki iletim hattını kapsayacak Çorum 2. Kademe İçme suyu arıtma tesisi işimizin ihale hazırlıklarının tamamlanmasına müteakip ihalesinin yapılarak çalışmalara başlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanması ile Koçhisar Barajı, Hatap Barajı ve Yenihayat Barajı’ndan kesintisiz ve daha verimli içme ve kullanma suyu elde edilmiş olacaktır. Bu projenin bir an evvel hayata geçmesi ve özellikle 2022 yılı içerisinde ihalesinin gerçekleştirilerek inşaata başlanması için gerekli tüm gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.