DSİ Genel Müdür Akca: Ermenek Barajı, ülke ekonomisine 14 milyar TL katkıda bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ülke insanı ve ülke ekonomisi için büyük projelere imza atmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü ülke insanı ve ülke ekonomisi için büyük projelere imza atmaya devam ediyor. İnşa edilen ve işletmeye alınan barajlar, hidroelektrik santraller, içme suyu ve atıksu tesislerine her gün yenileri ekleniyor.

Ülkenin en büyük yatırımcı kuruluşlardan bir olan DSİ’nin hız kesmeden çalışmalarına devam ettiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca “Dünyanın sayılı mühendislik yapıları arasında gösterilen baraj, elektrik üretmeye başladığı 14 Eylül 2012 tarihinden bu tarafa ülke ekonomisine büyük katkı sağladı. Yaklaşık 10 yıllık süre zarfında toplam 10 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üreten Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrallerin (HES) ülke ekonomisine katkısı 17 milyar TL’yi buldu. 80 katlı bir gökdelene eşit yüksekliği ile Göksu Vadisi’nde bir gerdanlık gibi yükselen Ermenek Barajı, çift eğrilikli ince beton kemer sınıfında inşa edilmiştir. 61,45 km kare gölalanı ile yaklaşık 5 milyar m küp depolama hacmi bulunan Ermenek Barajı aynı zamanda Türkiye’nin 4. büyük baraj gölüne sahiptir” dedi.

“Baraj ile taşkın ve sel felaketleri engellendi”

DSİ Genel Müdürü Akca, “Barajın önemli katkılarından bir diğeri de mansabında yer alan barajlara olan olumlu tesiridir. Ermenek Barajı ve HES’in mansabında yer alan Gezende Barajı’nın rezervuar hacminin sınırlı olması sebebiyle bölgede geçmişte sık sık taşkınlar yaşanmaktaydı. Baraj ile hem taşkın ve sel felaketleri engellenmiş hem de bu suların iki defa santralden geçerek enerjiye dönüşmesi sağlanmıştır. Ayrıca balıkçılık için uygun şartların sağlanması ile baraj yeni istihdamlar sağlayacaktır” diye konuştu.