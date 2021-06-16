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DSİ, Eskişehir’de iki alanda yaralı pompaj sulamaları ihalelerinin yapıldığını duyurdu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayan Eskişehir Beylikova Cazibe Sulaması 2. Kısım ile Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması 2. kısım işlerinin ihalelerinin yapıldığını duyurdu.

Çevre 16.06.2021, 10:21
DSİ, Eskişehir’de iki alanda yaralı pompaj sulamaları ihalelerinin yapıldığını duyurdu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayan Eskişehir Beylikova Cazibe Sulaması 2. Kısım ile Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması 2. kısım işlerinin ihalelerinin yapıldığını duyurdu.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Eskişehir Beylikova Cazibe Sulaması 2.Kısım ile Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması (Yaralı Pompaj Sulamaları) 2.Kısım işlerinin ihale sürecinin tamamlandığını bildirdi. Yıldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Eskişehir Beylikova Cazibe Sulaması 2.Kısım işinin tamamlanması ile 12 bin 700 dekar, Eskişehir Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması (Yaralı Pompaj Sulamaları) 2.Kısım işinin tamamlanması ile 6 bin 330 dekar arazi sulanacaktır. Projelerin Eskişehir ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Genel Müdür Yıldız, Eskişehir Beylikova Cazibe Sulaması 2.Kısım işi ile 46 kilometrelik, Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması 2.Kısım işi ile de 26 kilometrelik sulama hattı inşa edileceğini belirterek projelerin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yılda 19 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini aktardı.
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