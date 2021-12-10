DSİ, Diyarbakır’da sulama inşaatlarına devam ediyor

Diyarbakır’da yapımı süren Kralkızı-Dicle P4 pompaj sulamasıyla 124 bin 700 dekar alan suya kavuşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır’a yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Kralkızı-Dicle P4 Pompaj Sulaması Projesi’nde 4 bin metre güzergahta kazı çalışmaları hızla devam ederken, bin 600 metre CTP boru imalatları tamamlandı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, projenin tamamlanmasıyla birlikte 34 köyün ve 124 bin 700 dekar alanın basınçlı borulu şebeke ile sulanmasının sağlanacağını belirtti. Yıldız, “İş kapsamında 425 bin 478 metre HDPE ve CTP boru döşenecektir” dedi.