DSİ 7. Bölge Müdürlüğünün Samsun’daki baraj projeleri

SAMSUN (İHA) – Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü Samsun’da yapmayı planladığı Vezirköprü Kapaklıeşme Barajı ve Alaçam Taşkelik Barajı projeleri ile ilçelerdeki içme ve sulama suyu sıkıntısını çözerek, istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğünün Samsun’da 48 projesi bulunuyor. Bu projelerin toplam tutarı 2 milyar 221 milyon 897 bin TL tutarında. Projelerin parasal gerçekleşme oranı yüzde 88, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 30 oldu. 48 projeden 2 iş bitti, 23 projenin yapımına devam ediliyor, 15 proje ihale aşamasında, 2 proje tasfiye edildi ve 6 projeye de başlanamadı.

Vezirköprü Kapaklıeşme projesi ile 14 köye içme suyu sağlanacak

Vezirköprü Kapaklıeşme Barajı projesi ile Vezirköprü ilçesi Karapınar, Ahmetbaba, Halilbaba, Kırma, Halkahavali, Samuralan, Göllüalan, Cebeci, Karabük Mahallelerine ait bin 509 hektar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor. 6,01 milyon m3 depolama hacmine sahip baraj ile 1,818 milyon m3 içme suyu temin edilecek ve Vezirköprü ilçesi ve civardaki 14 köye içme suyu sağlanacak. Ovadaki yeraltı sularıyla sulanan sahaların bir kısmı da yine bu proje kapsamında cazibeli olarak sulanacak, enerji giderleri düşürülecek. Ovadaki göçün önüne geçilip istihdama katkı sağlaması hedeflenecek. Samsun Vezirköprü Kapaklıeşme Barajı planlama raporu 2014 yılında DSİ Genel Müdürlüğünce onaylandı. Kapaklıeşme Barajının proje çalışmaları Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı elemanlarınca 2018 yılında tamamlandı.

Alaçam Taşkelik Barajı projesi

Barajın temelden yüksekliği 97 metre ve 24,93 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip olacak. 49 bin 850 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek. Ayrıca 1,3 MW kurulu gücündeki HES tesisi ile yıllık 2,93 milyon kilovat saat enerji üretilecek. Proje çalışmaları tamamlandı ve 2018 yılı yatırım programına 100 milyon TL keşif bedelle teklif edilip, alınmadı. Baraj inşaatı 2020 yatırım programına 237 milyon TL keşif bedelle teklif edildi. Sulaması işi proje safhasında olup, yatırım programında yer alıyor. Projede yüzde 56 iş ilerlemesi sağlandı.

2 adet içme suyu projesinin yapımına devam ediliyor

Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğünün devam eden 2 adet içme suyu projesi bulunuyor. Terme, Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık içme suyu tesisleri proje yapımı 25,74 hm3 fayda sağlayacak. Proje hazırlama işinde 22 Aralık 2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanıldı. Ön rapor, fizibilite raporu, harita ve jeoteknik çalışmalar, arıtma tesisi ön raporu ile isale hattı hidrolik projeleri onaylandı. Projede yüzde 31 fiziki gerçekleşme sağlandı. 63 hm3 içme suyu faydası sağlayacak olan Samsun Selahattin Ereren İçmesuyu Arıtma Tesisi 1. kademe rehabilitasyon proje yapımı ve 2. kademe uygulama proje yapımı işinin harita çalışmaları onaylandı. Jeoteknik çalışmalar ile ön rapor çalışmaları ise devam ediyor. Projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 3.