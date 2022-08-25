Dronla bulundu
Kahramanmaraş’ta kaybolduktan sonra dron ile aranan inek, 24 saat sonra kamışların arasında doğum yapmış halde bulundu
Kahramanmaraş’ta kaybolduktan sonra dron ile aranan inek, 24 saat sonra kamışların arasında doğum yapmış halde bulundu
Dulkadiroğlu ilçesi Yusuf Hacılı Mahallesinde Hacı Barak adında bir vatandaşın gebe ineği kayboldu. Saatlerce süren aramalara rağmen inek bulunamadı. Öldüğü düşünülerek dron ile aranan inek 24 saat sonrası doğum yapmış halde kamışlığın içinde bulundu.
İneğin sahibi Hacı Barak, "Dün geceden bu yana hamile olan ineğimizi aradık bulamadık. Sabah gündüz çalışmalarımıza devam ettik yine bulamadık. Daha sonra arkadaşlar dron görüntüsüyle çalışma yapmamızı söyledi. Dronla yaptığını aramada ineğimize kavuştuk ve bir de yavrusu olmuştu" dedi.
Dron sahibi Doğan Yenigül ise,"Drone desteği için beni aradılar. Bende hamile olduğu için arama çalışmalarına katıldım" ifadesini kullandı.
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