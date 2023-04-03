Dr. Öğretim Üyesi Akkuş: "Son yağan kar yağışı bir nebze olsun akarsular ve barajlardaki suya katkı sunacaktır"

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü havzasının kapalı bir havza olduğunu, bütün su girdisinin havzaya giren kar ve yağmur yağışlarından oluştuğunu ifade ederek, "Son yağan kar yağışı bir nebze olsun akarsular ve barajlardaki suya katkı sunacaktır" dedi.

Özellikle son 2 yıldır ülke genelinde yağışların az olmasıyla kuraklık yaşanıyor. Yaşanan kuraklıktan dolayı başta Van Gölü olmak üzere birçok baraj ve göletlerde su seviyesinin gözle görülür derecede düştü.

Geçtiğimiz hafta sonu bölgeye yaşanan kar yağışının bir nebze olsun akarsular ve barajlardaki su seviyesine katkı sunacağını ifade eden Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Son yıllarda ülkemiz genelinde görünen kuraklık haliyle van gölü havzasınıda olumsuz etkiliyor. Özellikle son 2 yıldır yaz mevsimin sonuna doğru akarsulardaki debiler büyük oranda düşüyor buda inci kefali göçünü olumsuz yönde etkiliyor. İçerisinde bulunduğu muz bu günlerde yağan kar yağışı umutlarımızı biraz yeşertti gibi. Çünkü Van Gölü havzası kapalı bir havza. Bütün su girdisi havzaya giren kar ve yağmur yağışlarının dan oluşuyor. Bu yağışlar arasında da en önemli olan kar yağışı. Çünkü yağmur yüzey akışıyla beraber Van Gölü’ne karışırken, bu mevsimde yağan kar dağların doruklarında adeta birer su deposu gibi birikiyor. Tam bahar geldi derken yağan kar yağışı bir nebze olsun akar sulardaki ve barajlardaki suya katkı sunacaktır. Havzaya düşen bir tane kar yağışı büyük öneme sahip çünkü Van Gölü havzasına dışardan gelen hiç bir su girdisi yok. Bütün suyu yağan kar ve yağmurlar oluşturuyor. Bu sebepten dolayı yağan kar yüzümüzü güldürdü. Umut ediyoruz ki bu kar yağışı biraz daha devam eder" dedi.