Dr. Dölek: “Ayakta kalan tarihi yapılar araştırılsın, yapım teknikleri günümüz yapılarına uyarlansın”

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, yıkılmayan tarihi yapılarda kullanılan tekniklerin günümüz yapılarına da uyarlanmasını isteyerek, “Depremde ayakta kalan eserlerin hem mimar hem de inşaat mühendisleri tarafından incelenmesi ve o gün ki şartlarda kullanılan malzemeler ve tekniklerin araştırılması gerekmektedir” dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde birçok tarihi yapının da yıkımına neden olan 2 büyük depremde, bazı tarihi binalar ilk günkü sağlamlıkla ayakta kaldı. Uzmanlara göre ayakta kalan eserlerin hem mimar hem de inşaat mühendisleri tarafından incelenerek o günün şartlarında kullanılan malzeme ve yapı tekniklerinin araştırılarak günümüz yapılarına uyarılması gerektiği belirtildi. Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, tarihi yapılarda kullanılan tekniklerden çıkarılacak veriler ve bilgilerin günümüz yapım tekniklerine uyarlanması gerektiğini belirterek, “6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde yüzeysel deformasyonların yanında birçok mimari ve mühendislik yapı da yıkıldı. Bununla beraber birçok ilimizde tarihi ve kültürel yapılar ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Bu eserler içinde ayakta kalanlar mevcut. Yıkılan tarihi eserlerin restorasyonu dışında ayakta kalan eserlerin hem mimar hem de inşaat mühendisleri tarafından incelenmesi ve o gün ki şartlarda kullanılan malzemelerin ve kullanılan yapı tekniklerinin araştırılması gerekmektedir. Kullanılan malzeme ve tekniklerden çıkarılacak veriler ve bilgilerin günümüz yapım tekniklerine uyarlanarak Anadolu’ya özgü mimari ve yapım tarzının belirlenmesi belki de bu depremlerde bizim en büyük kazancımız olacaktır” dedi.