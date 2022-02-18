Döşemealtı’nda 3 yeni mağara keşfedildi

Dünyaca ünlü mağaraları bakımından dikkat çeken Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yeni 3 adet mağara daha tespit edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü’nce bulunan mağaraların bugüne kadar bilinmediği açıklandı.

26 kişilik bir ekipten oluşan İstanbul Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü ilçede çalışmalara başladı. Çalışma süreci boyunca keşfedilen mağaraların haritalarının çıkarılacağı açıklandı.

“Doğal güzelliklere sahip çıkıyoruz”

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçe sınırları içerisinde 3 yeni mağaranın keşfedilmesinin bölge turizmi için de çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Genç, “Döşemealtı, tarihiyle olduğu kadar muhteşem doğal güzellikleriyle de keşfedilmesi gereken özel bir İlçe. Bu kapsamda ilçe sınırlarındaki Karain ve Kocain Mağaraları da bu doğa harikası olan yerler arasındadır. Belediye olarak ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerine sahip çıkıyoruz ve her platformda tanıtıyoruz” dedi.

Döşemealtı’nda 500 bin yıl öncesine ışık tutan Karain Mağarası ve 30 bin yıllık Kocain Mağarası bulunuyor. Tabak, Kilise ve Düden Mağarası olarak isimlendirilen bu 3 mağara ile ilgili önümüzdeki günlerde detaylı açılamasının yapılması bekleniyor.

“Turizmin hizmetine sunuldu”

Turizm çeşitliliği açısından Türkiye’deki mağaralar, önemli bir potansiyel oluşturuyor. Türkiye, yüzde 40’ı, mağara oluşumları aşısından önemli bir nitelik olan karstlaşmaya uygun kayalardan meydana gelmiştir. Türkiye’de 30’un üzerinde mağara turizme açılmış olup, bunların dışında yalnızca uygun ekipman sağlanarak rehber eşliğinde girilebilecek özel ilgi gruplarına yönelik bir çok mağara bulunuyor. Turizm Bakanlığı’nca bugüne kadar 13 adet mağara turizmin hizmetine sunuldu.