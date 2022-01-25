Donmak üzereyken bulduğu kızıl şahini ceketiyle ısıtmaya çalıştı

Osmaniye’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Görevlisi Ertuğrul Coşkun, donmak üzereyken bulduğu kızıl şahini ceketinin içine koyarak ısıtmaya çalıştı.

Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken yaban hayvanları da zor durumda kaldı. Bahçe ilçesi Nohut köyü kırsal alanda devriye gezen Osmaniye DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle bitkin düşen ve donmak üzere olan bir kızıl şahin gördü. Kızıl şahini yakalayan DKMP Görevlisi Ertuğrul Coşkun, soğuktan donmak üzere olan şahini montunun içine koyarak ısıtmaya çalıştı. Ardından, Osmaniye Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanı İlk Müdahale Ünitesinde veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan kızıl şahin, uçabilecek yeterli güce kavuşması için beslendi.

Sağlığına kavuştuğu gözlenen kızıl şahin, Kastabala sulak alanında doğaya salındı.