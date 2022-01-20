Donmak üzere olan tilkinin yardımına korucu yetişti

Malatya’da yoğun karda donma tehlikesi geçiren tilkinin imdadına köy korucusu yetişti.

Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Tohma Mahallesi Esenbey mezrasında bir köy korucusu, karın içinde donmak üzere olan tilkiyi fark etti. Tilkiyi kurtararak evine götüren köy korucusu, tilkiyi elektrikli kaloriferin kenarında ısıttıktan sonra doğaya bıraktı.