Donmak üzere olan serçeye polis şefkati

Malatya’da donmak üzere olan serçe, polisin şefkatli müdahalesi ile hayata tutundu.

Olay, Darende ilçesinde Bölge Trafik Denetleme Darende İstasyon Amirliği bahçesinde yaşandı. Aşırı soğuktan dolayı ağaçtan düşen serçeyi polis memurları gördü. Bir trafik polisi, soğuktan donmak üzere olan serçeyi avucunda ısıtarak masaj yapmaya başladı. Masaj sonucunda kendine gelen serçe, daha sonra tekrar doğaya bırakıldı.

Cep telefonuyla kayıt altına alınan anlar, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında “Sorumluluk bölgemizdeki tüm canlar bize emanet. Dünyayı yaşanılabilir kılan insanın merhametidir” notuyla paylaşıldı.

Polisin sosyal medyadaki paylaşımı izlenme rekorları kırdı.