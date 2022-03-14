Donma tehlikesi yaşayan yaralı şahin tedavi altına alındı

Kilis’te bir belediye işçisi, tarlada soğuktan donduğu tahmin edilen ve nesli tükenmek üzere olan bir kızıl şahin buldu. İşçinin Gaziantep’te yetkililere teslim ettiği yaralı hayvan, yapılan tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.

İslahiye Belediyesinde görev yapan Oman Nohutçu, bir mahalleye taziye çadırı kurmaya giderken Kilis’e bağlı Yukarıbilenler köyündeki bir tarlada yaralı haldeki şahini gördü. Şahinin canlı olduğunu fark eden işçi Nohutçu, hayvanı Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği personeline teslim etti. Burada ilk müdahalesi yapılan şahinin herhangi bir yarası tespit edilemezken, hayvanın soğuktan donma tehlikesi yaşadığı ya da açlıktan bitkin düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Nesli tükenme tehlikesi bulunan ve koruma altında olan kızıl şahin, ilk müdahalenin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvan hastanesine gönderildi. Hayvanın burada gerçekleştirilecek kapsamlı bir tedavi sürecinin ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

Yaralı hayvanı bulan Osman Nohutçu, ’’Cenaze bulanan bir mahalleye taziye çadırı kurmak için seyir ediyordum. Kilis’in Yukarıbilenler köyündeki bir tarlanın kenarında hareketsiz duran bir hayvan gördüm. Yaralı hayvanın şahin olduğunu anlayınca sessizce yaklaştım. Tepki vermeyince hemen araca aldım. İslahiye’de Milli Parklar İslahiye Şefliğine teslim ettik" dedi.

Yaralı şahine müdahale eden Yusuf Yıldızgil, hayvanın bir ayağının soğuktan donduğunu aynı zamanda dilinde yara olduğunu ifade etti. Yıldızgil, yaralı hayvanın önce Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şube Şefliğine, ardından ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat bahçesine gönderileceğini kaydetti.