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Dondurucu soğukta Van Gölü’nde yüzdüler

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir araya gelen Van Gölü Aktivistleri, eksi 7 derece olarak ölçülen hava sıcaklığına rağmen Van Gölü’nde yüzdüler.

Çevre 23.01.2022, 13:50
Dondurucu soğukta Van Gölü’nde yüzdüler

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir araya gelen Van Gölü Aktivistleri, eksi 7 derece olarak ölçülen hava sıcaklığına rağmen Van Gölü’nde yüzdüler.

Van Gölü Aktivistleri, bu yıl 4’üncü defa Van Gölü Kış Yüzme Festivalinde bir araya gelerek, ‘Van Denizi’ne Kışın da Girilir’ sloganıyla hava sıcaklığının eksi 7 derece olmasına rağmen Tatvan sahilinde yüzdü. Soğuk havaya aldırmadan farkındalık amacıyla Van Denizi’nde yüzdüklerini belirten Van Gölü Aktivistleri Genel Sekreteri Maşallah Özel, “Bugün burada tarihi bir ana şahitlik ettiniz. Van Gölü’nün kışın da yüzülebilir olduğunu gördünüz. Kesinlikle hem sağlık için hem vücudun sertleşmesi için herkesin girmesini tavsiye ediyorum. Amacımız burada Van Gölü’nün ve havzasının tarihini, doğasını ve güzelliklerini dışarıdan gelen bütün misafirlere tanıtmaktır. Bunun için gerekli etkinlikleri burada aktivist arkadaşlarla birlikte yapıyoruz ve herkese yüzmeyi tavsiye ediyoruz. Şu an etkinlikte yaklaşık 40 kişi varız. Kesinlikle bu sayının artmasını talep ediyoruz. Bugün burada 4’üncüsünü gerçekleştirdik. İnşallah ileri ki dönemlerde sayımız gittikçe artacaktır. Van Gölü’nün kesici bir soğukluğu var ama çıktığınız zaman hissetmiyorsunuz. Karla birlikte harika bir görüntü oluyor. Herkese tavsiye ediyoruz” dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, yaklaşık 40 kişiyle etkinliği düzenlediklerini söyleyerek, “Amacımız, Van Gölü’ne dikkat çekmek. Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı şu anda devrededir. Biz bu kapsamda çalışmalar yapıyoruz. Bu da bunun bir parçasıdır. Eylem planı ile Van Gölü’nün temiz kalması ve turizme kazandırılması, bölgesel kalkınmasının olacağını düşünüyoruz. Bu şekilde biz de katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu eylem planının paydaşıyız. Ama biz halk olarak buna daha çok sahiplenmemiz gerekiyor. Kışın da yüzmekteki amacımız, insanlara bunu fark ettirmek, Van Gölü’nün kışın da yüzülebilir olduğunu göstermektir. Halkın bunu sahiplenmesini istiyoruz. Yaklaşık 20 kişi suya girdi. İlk önce halaylar çektik, karda ısındık ve Van Denizi’nde de serinledik. Kışın etkinliklerimiz devam edecek. Kış kampı şeklinde Van Gölü Havzası’nda kışın da çeşitli etkinlikler yapacağız. Sürekli farkındalık amacıyla yapıyoruz. Bu farkındalıklar ile halkı bilinçlendirmek istiyoruz. Çünkü Van Denizi hem kuraklık ile hem de kirlilik ile şu anda mücadele ediyor. Bu şekilde farkındalıklar ile umarım herkes sahiplenir” ifadelerini kullandı.

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