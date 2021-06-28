banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası

Dondurma yiyen köpek gülümsetti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde köpeğin dondurma yediği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Çevre 28.06.2021, 16:31
Dondurma yiyen köpek gülümsetti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde köpeğin dondurma yediği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde 20 derece olduğu bugünlerde Alaplı’da aşırı sıcaklardan bunalan köpek dondurma yiyerek serinledi. Daha önceden dondurma yediği öğrenilen ‘Kral’ isimli köpeğe, Zabıta memurunun dondurma verdiği o anlar kameralara yansıdı. Köpeğin önüne konan dondurmayı yediği o anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Köpeğin dondurma yediği anlara şahit olanlar şaşkınlığını gizleyemezken, dondurmayı bitiren köpek daha sonra uzaklaştı.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493