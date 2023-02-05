Donan su şebekelerinin buzlarını ateş yakarak çözmeye çalışıyorlar

Elazığ’da soğuk havalardan dolayı ağılların su şebekleri dondu, besiciler ise ateş yakarak buzların çözülmesini beklemeye başladı.

Kış mevsiminin ağır geçtiği Elazığ’ın Karakoçan İlçesinin yüksek kesimlerinde bulunan köylerde yaşayan besiciler, hayvanlarını doyurabilmek için yoğun bir mesai harcıyor. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Karakoçan ilçesinin Bağlıağaç köyünün yüksek kesimlerinde besiciler, hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için soğuk hava, tipi ve kar yağışıyla mücadele ediyor.

Sürü sahipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle küçükbaş hayvanlarını beslemekte zorluk çekiyor. Sürüler, uzun süre kar altında ot bulmaya çalışırken, hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle ağıllara çektikleri su şebekesinin boruları dondu. Hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak için sürü sahipleri donmuş boruların açılması için ateş yakarak çözülmesini bekliyor.