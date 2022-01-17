Domuzlar sürüler halinde yaşam alanlarına indi

Ordu’nun Perşembe ve Fatsa ilçesi sınırlarında sürü halinde gezen domuzlar vatandaşları tedirgin ediyor.

Sırakovancı, Tömsü ve Yalıköy Mahalleleri sınırlarında sürüler halinde gezen domuzlar yiyecek bulmak için insanların yaşam alanlarına kadar indi. İnsan ve araç yoğunluğunun bulunduğu yerlere tek ya da yavruları ile sürü halinde inerek yiyecek arayan yaban domuzları her geçen gün artıyor.

Yetişkinleri bir buzağı kadar büyük olan, yanlarında yavrularıyla birlikte sayıları 15’i bulan yaban domuzları, görenleri korkutuyor. Bölge halkı yaban domuzlarına karşı önlem alınmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Bahtiyar Aşık, “Bu duruma karşı acil önlem alınmalı. Aç kaldıklarında mahallemize kadar geliyorlar. Yiyecek arıyorlar. Yiyecek ararken çok sinirli oluyorlar. Herkes gibi korkuyorum. Önceden ormanlara yakın alanlardan iniyordu, şimdi ormanlık olmayan yerlerde de görüyoruz. İnsanlara zarar verebilirler. Verdiklerini de duyuyoruz” dedi.