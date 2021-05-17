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Domuzlar Bodrum marinaya kadar indi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzlar marinaya kadar indi. Yaklaşık 20 domuzdan oluşan sürü bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Çevre 17.05.2021, 14:32
Domuzlar Bodrum marinaya kadar indi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzlar marinaya kadar indi. Yaklaşık 20 domuzdan oluşan sürü bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bodrum’un ormanlık alanlara yakın farklı mahallelerinde sık sık görülen yaban domuzları, bu kez kalabalık bir sürüyle ilçenin en ünlü yerlerinden Neyzen Tevfik Caddesi’nde görüntülendi. Tam kapanmanın bitmesine dakikalar kala marinada yiyecek ve su arayan hayvanlar, bölgede bir süre gezindi. İrili ufaklı yaklaşık 20 domuzdan oluşan sürüyü Cumhuriyet İlkokulu önünde görüntüleyen bir vatandaş şaşkınlığını, “Her yere indiklerini gördük de buraya indiklerini ilk defa görüyorum. Burası Bodrum marina” sözleriyle dile getirdi.

Domuzlar, bir süre sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu.
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