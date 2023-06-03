Domuz sürüsü yerleşim alanına indi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde yerleşim alanına inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çevre 03.06.2023, 15:05
Domuz sürüsü yerleşim alanına indi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde yerleşim alanına inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

4 tane domuz gece saatlerinde Sapanca’da yerleşim alanına indi. Domuzları görünce şaşıran vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Domuzlar, bir süre sonra gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

Yorumlar (0)
banner617
banner621