Domuz sürüsü yerleşim alanına indi
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde yerleşim alanına inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çevre 03.06.2023, 15:05
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde yerleşim alanına inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
4 tane domuz gece saatlerinde Sapanca’da yerleşim alanına indi. Domuzları görünce şaşıran vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Domuzlar, bir süre sonra gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.