Domuz sürüsü şehir merkezine indi

Elazığ’da, aç kalan domuz sürüsü, şehir merkezine kadar indi.

Soğuk havaların başlaması ile birlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları, şehir merkezine inmeye devam ediyor. Son olarak Gülmez mevkiinde yaklaşık 50 yaban domuzu, grup halinde merkeze kadar inerek yiyecek aramaya başladı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen domuz sürüsü, daha sonra gözden kayboldu.