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Domuz sürüsü araçlara aldırış etmeden karşıya geçti
Elazığ’da domuz sürüsü köy yolundaki araçlara aldırış etmeden yolun karşısına geçti. O anları görüntüleyenler ise şaşkınlık yaşadı.
Çevre 06.09.2022, 10:25
Elazığ’da domuz sürüsü köy yolundaki araçlara aldırış etmeden yolun karşısına geçti. O anları görüntüleyenler ise şaşkınlık yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, aracıyla akşam saatlerinde Baskil ilçesine giden bir vatandaş, ilçe girişinde domuz sürüsüne denk geldi. Domuz sürüsü, araçlara aldırış etmeden yolun karşısına geçti. Sürücü, bir süre domuzların geçmesini bekledikten sonra yoluna devam edebildi. Domuzların araçlara aldırış etmemesi vatandaşları şaşkına çevirdi.
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