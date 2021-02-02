Domuz sürüleri aracın önünde koştu

Bartın’da seyir halinde olan bir aracın önüne domuz sürücü çıktı. Domuzlara ait görüntüler cep telefonu ile kaydedildi.

Merkeze bağlı Kocareis köyünde gece saatlerinde seyir halinde olan aracın önüne domuz sürüsü çıktı. Aracın önünde bir süre koşan domuz sürüsü daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Araç sürücüsü tarafından o anlar cep telefonu ile kaydedilirken domuz sürüsünde 12 adet domuz olduğu anlaşıldı.