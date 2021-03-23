Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: 'Çok güçlü bir liste ile milletimizin huzuruna çıkacağız'
Domaniç’te kar yağışı ulaşımı etkiliyor
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi.
Çevre 23.03.2021, 19:37
2
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi.Domaniç’te etkili olan kar yağışı yolu beyaza bürüdü. Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşım zaman zaman aksamalar meydana gelirken, kar lastiksiz ve zincirsiz araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, zincirsiz araçların, kış lastiğini çıkaran araçların, yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.