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Domaniç’te kar yağışı ulaşımı etkiliyor

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi.

Çevre 23.03.2021, 19:37
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Domaniç’te kar yağışı ulaşımı etkiliyor

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi.

Domaniç’te etkili olan kar yağışı yolu beyaza bürüdü. Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşım zaman zaman aksamalar meydana gelirken, kar lastiksiz ve zincirsiz araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, zincirsiz araçların, kış lastiğini çıkaran araçların, yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.
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