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Domaniç’te kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, pazartesi gününden itibaren aralıksız yağan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Çevre 25.03.2021, 18:24
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Domaniç’te kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, pazartesi gününden itibaren aralıksız yağan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Domaniç ilçesinde pazartesi günü başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ediyor. Domaniç-İnegöl Karayolu bin 500 rakımlı Kocayayla mevkiinde devam eden kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarına devam ediyor.
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