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Domaniç’e mevsimin ilk karı yağdı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı yağdı.

Çevre 26.11.2022, 14:02
Domaniç’e mevsimin ilk karı yağdı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı yağdı.

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Yoğun sisle birlikte ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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