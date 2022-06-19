banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı

Dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yağan sağanak yağış ve dolu sonrası bazı bölgeler beyaza büründü.

Çevre 19.06.2022, 13:38
Dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yağan sağanak yağış ve dolu sonrası bazı bölgeler beyaza büründü.

Kente genelinde olumsuz hava şartları devam ediyor. Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Uzunpınar köyünde yaşanan şiddetli yağış ve dolu adeta hayatı felç etti. Yağış sonrası bir çok bölgede tarla ve araziler sular altında kaldı. Dolu yağışının ardından bir çok bölge adeta beyaza büründü. Dolu yağışı sonrası ortaya çıkan manzara ise adeta kar görüntüsü oluşturdu. Yağış sonrası tarım arazilerinde ciddi miktarda maddi zarar geldiği belirtildi.

Yorumlar (0)
21°
az bulutlu