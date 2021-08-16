Erzurum’da etkili olan dolu yağışı saniyeler içerisinde etrafı beyaza bürüdü.

Erzurum merkezde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan sağanak yağış yerini dolu yağışına bıraktı. Bir anda bastıran dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü. Altgeçitlerin su dolması nedeniyle ekipler tarafından trafiğe kapatıldı.

Sağanak yağışın etkisiyle göle dönen caddeler de araçlar ise güçlükle ilerledi.